«Приятный сюрприз». Ландо Норрис высказался о завоевании поула на спринтерскую гонку

Гонщик «Макларен» Ландо Норрис поделился своими впечатлениями после завоевания первого места в квалификации на спринт в рамках Гран-при Китая.

«Я очень счастлив. Большое спасибо всей команде. Условия были непростыми. Всегда нервничаешь, выходя на такую квалификацию, особенно когда почти точно знаешь, что будет дождь.

Условия были такие, что приходилось много рисковать и стараться ездить так, чтобы шины нагревались.

Я счастлив. Жаль, что это не для полноценной квалификации, но я и этому рад.

Первые два круга я прервал, третий стал для меня решающим. Становилось всё мокрее, условия на втором и третьем круге были хуже, чем на первом.

Тем не менее это было весело, а моё сердце сильно стучало. Для меня поул стал приятным сюрпризом», — заявил Норрис после заезда.