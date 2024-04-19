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«Я не против». Тото Вольф — о решении восстановить результат круга Ландо Норриса

«Я не против». Тото Вольф — о решении восстановить результат круга Ландо Норриса
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказал своё мнение о решении стюардов Гран-при Китая вернуть поул-позицию пилоту «Макларен» Ландо Норрису.

«Я не видел деталей инцидента, увидел, что четыре колеса оказались за пределами трассы, но это не помогло ему, а скорее, наоборот, замедлило. Так что я не против этого решения», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Изначально время Норриса было аннулировано из-за нарушений границ трассы. После изучения инцидента стюарды приняли решение вернуть британцу поул, так как он проехал по гравию и никак не мог получить преимущество за счёт этого.

В третьем сегменте спринт-квалификации пошёл сильный дождь, вследствие чего множество гонщиков не могли удержаться в пределах трассы.

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