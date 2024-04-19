Расселл объяснил, почему не сумел пройти в третий сегмент спринт-квалификации ГП Китая

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о своём выступлении в спринт-квалификации Гран-при Китая. Напомним, Расселл показал 11-й результат.

«Выступление получилось совсем непростым. Я проехал один круг во втором сегменте, прежде чем начался дождь. Мы постарались выехать на трассу как можно скорее, так как знали, что будет дождь. Однако мы застряли позади нескольких машин на выезде с пит-лейна, из-за чего температура шин сильно понизилась. Ещё одна десятая, и мы были бы в финальной сессии, так что было обидно оказаться в проигрыше. Тем не менее у нас есть шанс в завтрашнем спринте», — приводит слова Расселла пресс-служба немецкой команды.

Автоспорт: главные события 2024 года: