Представлен один из самых мощных Ford Mustang в истории. Его назвали «Суперзмея»

Компания Shelby American представила автомобиль Super Snake («Суперзмея» — англ.) — свою новую версию Ford Mustang. Под капотом у него 5-литровый двигатель V8, который развивает 830 лошадиных сил — больше, чем у 800-сильного Mustang GTD. Таким образом, Super Snake — один из самых мощных в истории дорожных Mustang.

Shelby Super Snake Фото: Shelby American

Создатели сообщают, что это самый сложный с технической точки зрения автомобиль Shelby. Так, автомобиль получил перенастроенную для более резких поворотов подвеску, выхлопную систему с более эффективными потоками воздуха, а также улучшенные тормоза и охлаждение, которые должны справиться с высокой мощностью.

Shelby Super Snake Фото: Shelby American

«Shelby Super Snake уходит своими корнями в Mark IV Ford GT, который выиграл „24 часа Ле-Мана“ в 1966 году. Этот автомобиль послужил вдохновением для экспериментального автомобиля, который позже превратился в Shelby Super Snake», — отметил президент Shelby American Гэри Паттерсон.

Shelby Super Snake Фото: Shelby American

В общей сложности будет построено 250 экземпляров Super Snake, а производство стартует в середине лета.

Отметим, что чуть ранее в Ford представили специальную версию Mustang, созданную к 60-летию модели.