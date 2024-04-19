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Хорнер пошутил о том, почему Перес внезапно стал выступать лучше

Хорнер пошутил о том, почему Перес внезапно стал выступать лучше
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в шутливой форме ответил на вопрос, почему его мексиканский гонщик Серхио Перес в последнее время стал выступать лучше, чем ранее.

«Почему он стал лучше выступать? Наверное, потому, что у него заканчивается контракт», — сказал с улыбкой Хорнер на пресс-конференции ФИА.

«На самом деле, он много работал зимой, возможно, немного изменил свой подход к гонкам. Он был очень хорош в четырёх гонках этого сезона, особенно на «Сузуке», где в прошлом году у него были серьёзные проблемы, но в этом году он был гораздо сильнее.

Кроме того, он стал больше сосредоточен на себе, а не на Максе Ферстаппене. Оба наших пилота получают одинаковую технику. Чеко усердно работал вне трассы, он провёл много часов на симуляторе, вырабатывая хорошие настройки на Гран-при. Так что да, он неплохо проявляет себя в этом году, проведя несколько хороших гонок», — добавил Хорнер.

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