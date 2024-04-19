Карлос Сайнс опасается дождевого спринта в Китае

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, как для него прошла квалификация к спринтерской гонке Гран-при Китая, а также поделился ожиданиями от завтрашней короткой гонки и квалификации к основному старту уикенда.

«Это была тяжёлая сессия в переменчивых погодных условиях. Мы без особых проблем провели первый и второй сегменты, но затем в третьем из-за дождя и шин «медиум» нам пришлось хорошенько потрудиться над работой задних шин, поскольку не могли прогреть их до нужной температуры.

Если завтрашняя спринтерская гонка тоже будет дождевой, то она будет для нас непростой. Впрочем, на данный момент вероятность того, что она будет сухой, выше. В любом случае мы постараемся отыграть несколько позиций и во второй половине дня провести квалификацию с хорошим темпом», — приводит слова Сайнса его официальный сайт.

Карлос Сайнс начнет спринт Гран-при Китая с пятого места.