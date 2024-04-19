Стролл объяснил свой провал в квалификации к спринту на Гран-при Китая

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл объяснил, почему он слабо выступил в квалификации к спринтерской гонке на Гран-при Китая.

«Мы успешно провели первую практику, там к концу сессии я показал неплохую скорость на мягких шинах. Однако в квалификации к спринту, когда трасса была ещё сухой, у меня просто не было необходимого сцепления с асфальтом. Во втором сегменте мы немного замешкались из-за дождя, поэтому у меня не получилось уйти на вторую попытку.

При старте с 15-й позиции у нас не будет больших шансов в коротком спринте, но мы изучим полученные сегодня данные и постараемся реализовать свои возможности в оставшейся части гоночного уикенда», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

В первой практике Лэнс Стролл показал лучшее время сессии, а в спринт-квалификации занял 15-е место.