Стартовая решётка спринта Гран-при Китая Формулы-1

Стала известна стартовая решётка спринтерской гонки Гран-при Китая Формулы-1 на Международном автодроме Шанхая.
Формула-1. Спринт Гран-при Китая. Стартовая решётка:
1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
5. Карлос Сайнс («Феррари»)
6. Серхио Перес («Ред Булл»)
7. Шарль Леклер («Феррари»)
8. Оскар Пиастри («Макларен»)
9. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)
10. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
16. Пьер Гасли («Альпин»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Юки Цунода («РБ»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)