В «Кик-Заубере» отреагировали на попадание двух машин в топ-10 спринт-квалификации

Управляющий директор «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави прокомментировал сильное выступление своих пилотов, попавших в десятку сильнейших по итогам квалификации к спринтерской гонке на Гран-при Китая.

«Сегодня был удачный для нас день. Дело не только в том, что обе машины пробились в третий сегмент спринт-квалификации, но и в хорошем темпе, который мы показали в сухих условиях в первой практике на шинах «медиум». Команда проделала действительно хорошую работу, оба пилота смогли проехать чистые круги без ошибок. Думаю, это вселяет уверенность в команду.

Несколько этапов назад мы начали внедрять обновления, и, похоже, движемся в правильном направлении. Мы знаем, что каждый уикенд особенный и несёт в себе вызовы. Этот — особенный, здесь есть спринт и переменчивая погода. Но мы видим, что можем добиваться хороших результатов. Старт в первой десятке может дать нам возможность набрать очки, для нас каждое очко важно», — приводит слова Алунни Брави пресс-служба «Кик-Заубера».

В спринт-квалификации Валттери Боттас показал девятый результат, а Гуаньюй Чжоу – 10-й.