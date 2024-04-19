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«Это спекуляции». Хорнер — о словах Марко о Сайнсе

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер резко охарактеризовал слова советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко о Карлосе Сайнсе и «Ауди».

«Это чистая спекуляция. Мы понятия не имеем, что именно предложила «Ауди» Карлосу [Сайнсу] и предложила ли вообще.

Вполне естественно, что «Ауди» интересуется гонщиком такого уровня. Но было бы неправильно раскрывать такие детали», — приводит слова Хорнера издание RacingNews365.

Ранее Хельмут Марко заявил, что «Ауди» готова предложить испанскому гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу контракт на три года и что «Ред Булл» не может перебить это предложение.

Напомним, Сайнс по окончании сезона-2024 покинет «Феррари» и на данный момент не определился с местом, где будет продолжать карьеру. Место Карлоса в «Феррари» займёт гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.