Росберг раскритиковал коллегу по Sky за шутку о его взаимоотношениях с Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг упрекнул своего коллегу по Sky Sports, тоже бывшего гонщика Формулы-1 Каруна Чандхока за неуместную, по его мнению, шутку о взаимоотношениях Росберга с его бывшим напарником по «Мерседесу» Льюисом Хэмилтоном.

На просьбу предсказать, как пилоты «Феррари» поведут себя в спринтерской и воскресной гонках Гран-при Китая, Росберг ответил: «Мы все с нетерпением ждём их борьбы. Шарль не похож на того, кто ищет конфликта со своим напарником».

Чандхок тут же вмешался, пошутив: «Как ты?» Но Росберг не счел шутку уместной, ответив: «Да ладно. Нехорошо так говорить».

Отношения Хэмилтона и Росберга, которые в детстве были друзьями, испортились во время выступлений за «Мерседес», но теперь они восстановили нормальные отношения.