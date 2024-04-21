Формула-1, Гран-при Китая — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 9:55

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В воскресенье, 21 апреля, на Международном автодроме Шанхая состоится гонка пятого этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Китая. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 10:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Китая — 2024. Онлайн-трансляция гонки

Перед началом гоночного уикенда Гран-при Китая лидерство в общем зачёте пилотов удерживает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 85 очков. Вторым идёт его товарищ по команде Серхио Перес, в активе которого 70 баллов. Тройку сильнейших замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (64 очка).