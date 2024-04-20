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Хэмилтон — о втором месте в спринте: это огромный шаг, предвкушаю воскресенье

Хэмилтон — о втором месте в спринте: это огромный шаг, предвкушаю воскресенье
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил свой финиш на втором месте в спринтерской гонке Гран-при Китая.

«Это мой лучший результат за долгое время, и я невероятно рад и благодарен. Это огромный шаг, большое улучшение. Гонка была сложной, и если бы я ехал дальше позади, то были бы проблемы с продвижением вперёд. Но по ходу короткого отрезка я многое для себя узнал насчёт этой машины, так что я предвкушаю воскресенье», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.043.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +15.258.
4. Шарль Леклер («Феррари») +17.486.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +20.696.
6. Ландо Норрис («Макларен») +22.088.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +24.713.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +25.696.
9. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +31.951.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +37.398.
11. Даниэль Риккардо («РБ») +37.840.
12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +38.295.
13. Эстебан Окон («Альпин») +39.841.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40.299.
15. Пьер Гасли («Альпин») +40.838.
16. Юки Цунода («РБ») +41.870.
17. Александер Албон («Уильямс») +42.998.
18. Логан Сарджент («Уильямс») +46.352.
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +49.630.
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.

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