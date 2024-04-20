Леклер — о Сайнсе: он сражается со мной больше, чем с остальными

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер во время спринтерской гонки Гран-при Китая Формулы-1 остался не слишком доволен обороной со стороны своего напарника по команде Карлоса Сайнса, когда испанец пытался не пропустить монегаска на четвёртую позицию.

«Давайте поговорим. Мы сражаемся больше… Он сражается со мной больше, чем с остальными», — сказал Леклер по радио.

В итоге Леклер всё же обогнал Сайнса и финишировал впереди него четвёртым.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.043.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +15.258.

4. Шарль Леклер («Феррари») +17.486.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +20.696.

6. Ландо Норрис («Макларен») +22.088.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +24.713.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +25.696.

9. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +31.951.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +37.398.

11. Даниэль Риккардо («РБ») +37.840.

12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +38.295.

13. Эстебан Окон («Альпин») +39.841.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40.299.

15. Пьер Гасли («Альпин») +40.838.

16. Юки Цунода («РБ») +41.870.

17. Александер Албон («Уильямс») +42.998.

18. Логан Сарджент («Уильямс») +46.352.

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +49.630.

20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.