Общий зачёт Формулы-1 после спринта Гран-при Китая: Ферстаппен увеличил отрыв до 15 очков

Благодаря победе в спринтерской гонке Гран-при Китая Формулы-1 гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен увеличил собственный отрыв в личном зачёте. Теперь Макс на 15 очков опережает своего напарника по команде Серхио Переса.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 85 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 70.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 64.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 59.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 40.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 34.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 25.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 24.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 17.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 26 баллов. Третье место по-прежнему занимает «Макларен», а «Мерседес» уступает Уокингу 32 очка и теперь оторвался от «Астон Мартин» на девять.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 155 очков.

2. «Феррари» — 129.

3. «Макларен» — 74.

4. «Мерседес» — 42.

5. «Астон Мартин» — 33.

6. «РБ» — 7.

7. «Хаас» — 4.

8. «Уильямс» — 0.

9. «Кик-Заубер» — 0.

10. «Альпин» — 0.