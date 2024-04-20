Общий зачёт Формулы-1 после спринта Гран-при Китая: Ферстаппен увеличил отрыв до 15 очков

Благодаря победе в спринтерской гонке Гран-при Китая Формулы-1 гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен увеличил собственный отрыв в личном зачёте. Теперь Макс на 15 очков опережает своего напарника по команде Серхио Переса.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 85 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 70.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 64.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 59.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 40.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 34.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 25.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 24.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 17.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 26 баллов. Третье место по-прежнему занимает «Макларен», а «Мерседес» уступает Уокингу 32 очка и теперь оторвался от «Астон Мартин» на девять.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 155 очков.
2. «Феррари» — 129.
3. «Макларен» — 74.
4. «Мерседес» — 42.
5. «Астон Мартин» — 33.
6. «РБ» — 7.
7. «Хаас» — 4.
8. «Уильямс» — 0.
9. «Кик-Заубер» — 0.
10. «Альпин» — 0.