Алонсо получил 10 секунд штрафа за инцидент с Сайнсом

Стюарды Международной автомобильной федерации рассмотрели инцидент между Фернандо Алонсо и Карлосом Сайнсом в спринтерской гонке Гран-при Китая и пришли к выводу, что в нём виноват пилот «Астон Мартин».

Двукратный чемпион Формулы-1 получил штраф в 10 секунд и три штрафных балла. Так как Алонсо и так был классифицирован в спринте на последнем месте, он ничего не теряет от штрафа. Но у него уже шесть штрафных баллов из допустимых 12. Предыдущие три он получил за аварию преследовавшего его пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на Гран-при Австралии.

«Астон Мартин» имеет право оспорить решение судей.

Инцидент между испанскими гонщиками произошел на 16-м круге спринта Гран-при Китая в связке 7-9-го поворотов. Алонсо получил прокол колеса и вскоре сошёл с дистанции.