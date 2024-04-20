Леклер сравнял квалификационный счёт с Сайнсом, Хэмилтон проигрывает Расселлу 1:4

По итогам квалификации Гран-при Китая, который проходит в эти дни в Шанхае, Шарль Леклер во второй раз в сезоне опередил Карлоса Сайнса и сравнял счёт во внутрикомандной дуэли в «Феррари» — 2:2.

Одной из главных неожиданностей сессии стал провал Льюиса Хэмилтона — экс-чемпион занял лишь 18-е место и уже в четвёртый раз в пяти квалификациях проиграл своему партнёру по «Мерседесу» Джорджу Расселлу.

Отметим также, что в команде «Хаас» Хюлькенберг в третий раз превзошёл Магнуссена и теперь лидирует со счётом 3:2, а Даниэль Риккардо впервые по ходу сезона опередил Юки Цуноду и теперь уступает ему 1:4.

В 4 командах из 10 сохраняется сухой счёт — в этом году Сарджент ни разу не опережал Албона, Перес каждый раз оставался позади Ферстаппена, а Чжоу и Гасли уступают Боттасу и Окону соответственно.

Формула-1. Дуэли в квалификациях:

«Феррари»: Сайнс — 2:2 — Леклер;

«Хаас»: Хюлькенберг — 3:2 — Магнуссен;

«Макларен»: Норрис — 4:1 — Пиастри;

«Астон Мартин»: Алонсо — 4:1 — Стролл;

«Мерседес»: Расселл — 4:1 — Хэмилтон;

«РБ»: Цунода — 4:1 — Риккардо;

«Уильямс»: Албон — 4:0 — Сарджент;

«Ред Булл»: Ферстаппен — 5:0 — Перес;

«Кик-Заубер»: Боттас — 5:0 — Чжоу;

«Альпин»: Окон — 5:0 — Гасли.

Лучшим в квалификации в Шанхае стал Макс Ферстаппен, который принёс «Ред Булл» 100-й поул в истории. Первый ряд в воскресной гонке с лидером чемпионата разделит его напарник Серхио Перес, а следом за ними расположились Фернандо Алонсо, Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Гран-при Китая стартует в воскресенье, 21 апреля, в 10:00 по московскому времени.