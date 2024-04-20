Алонсо: я потерял немного на первом секторе, но не бросил круг

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в квалификации на Гран-при Китая, в которой он показал третий результат, уступив лишь двум пилотам «Ред Булл».

«Не знаю, как далеко Чеко от нас. На первом секторе я немного потерял, но не стал бросать круг и доехал его. Нам удалось добиться прогресса в работе с машиной и надеюсь, что это найдёт своё отражение в количестве набранных нами очков.

Я очень горд за команду, мы продолжаем бороться и пусть мы не на тех позициях, на каких хотели бы, мы будем работать дальше. Хотел бы поблагодарить болельщиков — эта гонка особенная, благодаря вашей поддержке», — сказал Фернандо Алонсо после окончания квалификации в эфире Sky Sports F1.

Испанский гонщик на данный момент занимает восьмое место в личном зачете чемпионата, на его счету 24 очка.