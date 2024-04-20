«Астон Мартин» опротестовал результаты квалификации Гран-при Китая

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» подала протест на результаты квалификации Гран-при Китая Формулы-1. В официальном документе от стюардов этапа сообщается, что протест команды основан на статье 39.6 спортивного регламента Формулы-1. Этот пункт правил гласит, что машина, остановившаяся на трассе во время квалификации, не имеет права продолжать участие в сессии.

В документе стюардов прямо не упоминается пилот «Феррари» Карлос Сайнс, однако именно испанец вызвал появление во втором сегменте квалификации красных флагов после своей аварии. Сайнсу удалось покинуть место аварии, вернуться в боксы и затем выйти в третий сегмент квалификации, где он занял седьмое место. Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл стал 11-м и в случае дисквалификации Сайнса или хотя бы лишения его всех кругов во втором и третьем сегменте отыграет одно место на стартовой решётке.

Представитель «Феррари» также был вызван к стюардам, слушания должны были стартовать в 13:00 мск.