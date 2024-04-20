Фернандо Алонсо: я не согласен со штрафом, но у них есть полномочия

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал наложенный на него стюардами ФИА штраф за борьбу с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом в конце спринтерской гонки.

«Я не согласен с [наказанием], но у них есть все полномочия делать то, что они считают правильным, и нам остаётся лишь принять это решение и двигаться дальше», — приводит слова двукратного чемпиона Формулы-1 издание GP Blog.

Инцидент между испанскими гонщиками произошёл на 16-м круге спринта Гран-при Китая в связке 7-9-го поворотов. Алонсо получил прокол колеса и вскоре сошёл с дистанции. Стюарды Гран-при Китая рассмотрели инцидент и пришли к выводу, что в нём виноват пилот «Астон Мартин». Алонсо получил штраф в 10 секунд и три штрафных балла.