Росберг раскритиковал Хэмилтона за «оправдания» после квалификации

Бывший пилот Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг раскритиковал своего бывшего напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона за попытки оправдать свой провал в квалификации на Гран-при Китая.

«Джордж [Расселл] выступает в квалификациях лучше Льюиса. Сейчас их квалификационный счет 4:1. Льюис привык говорить: «Да, это так, но у нас разные настройки и такая большая разница в машинах». В этом году это его привычное оправдание.

Каждый раз, когда он это говорит, Джордж отвечает: «Я проверял, настройки очень похожи…» И вот Льюис снова говорит то же самое. Это забавно.

Он допустил ошибку в шпильке. 18-я позиция, Льюис. Ты же знал, что сзади дул ветер. До этого момента он шёл на отличный круг. Не было необходимости атаковать на пределе. Семикратному чемпиону следует избегать таких ошибок. Его баланс тормозов был смещён слишком вперёд. В том моменте он потерял минимум четыре десятых, он мог легко пройти дальше. Легко. Это катастрофа», — сказал Росберг в эфире Sky Sports F1.