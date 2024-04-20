«Хонда» хочет устроить Юки Цуноду в «Астон Мартин» — Grand Prix

«Хонда» хочет иметь японского гонщика за рулём машины с её двигателем в эпоху нового технического регламента Формулы-1, которая начнётся в 2026 году. Для этого японская компания может попытаться пристроить Юки Цуноду в «Астон Мартин». Об этом сообщает издание Grand Prix.

Сейчас Цунода выступает за команду «РБ», которая использует моторы «Хонда». Но с 2026 года обе команды концерна «Ред Булл» станут партнёрами «Форда». «Хонда» же уходит к «Астон Мартин», и, как сообщается, настаивает на переходе туда Цуноды, которого поддерживала на протяжении всей его карьеры в Формуле-1.

«Если у него будет возможность перейти в «Астон Мартин», мы, конечно, будем этому рады», — приводит слова президента «Хонды» Ясухару Ватанабэ Grand Prix.

Но переходу Цуноды в «Астон Мартин» может помешать один важный фактор. Вторым пилотом этой команды является Лэнс Стролл – сын её владельца Лоуренса Стролла.