Стартовая решётка Гран-при Китая Формулы-1

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Обнародована окончательная стартовая решётка гонки Гран-при Китая Формулы-1 на трассе в Шанхае.

Формула-1. Гран-при Китая. Стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Серхио Перес («Ред Булл»).

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

4. Ландо Норрис («Макларен»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Шарль Леклер («Феррари»).

7. Карлос Сайнс («Феррари»).

8. Джордж Расселл («Мерседес»).

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

10. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

12. Даниэль Риккардо («РБ»).

13. Эстебан Окон («Альпин»).

14. Александер Албон («Уильямс»).

15. Пьер Гасли («Альпин»).

16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

17. Кевин Магнуссен («Хаас»).

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

19. Юки Цунода («РБ»).

20. Логан Сарджент («Уильямс»).

Старт гонки запланирован на 10:00 по московскому времени.