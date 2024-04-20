«Это просто». Росберг дал совет Сайнсу, как получить место в «Мерседесе»

Чемпион мира немец Нико Росберг высказался о возможном переходе испанца Карлоса Сайнса-младшего в «Мерседес».

«Это очень просто. Ему нужно предложить контракт на один год с опцией [продления] со стороны Тото. Очевидно, это не лучшая позиция для Карлоса, потому что он заслуживает большего. Если говорить о Тото, то он захочет сохранить вариативность в следующем году, возможно, пригласив Антонелли или даже Макса Ферстаппена. Слухов много.

Если Карлос хочет выступать за «Мерседес», ему нужно сделать предложение на один год без очевидного будущего. Это нелегко, но это то, что он должен сделать», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Ранее стало известно, по какой схеме Сайнс может заключить контракт с «Мерседесом».