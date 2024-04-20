Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это просто». Росберг дал совет Сайнсу, как получить место в «Мерседесе»

«Это просто». Росберг дал совет Сайнсу, как получить место в «Мерседесе»
Комментарии

Чемпион мира немец Нико Росберг высказался о возможном переходе испанца Карлоса Сайнса-младшего в «Мерседес».

«Это очень просто. Ему нужно предложить контракт на один год с опцией [продления] со стороны Тото. Очевидно, это не лучшая позиция для Карлоса, потому что он заслуживает большего. Если говорить о Тото, то он захочет сохранить вариативность в следующем году, возможно, пригласив Антонелли или даже Макса Ферстаппена. Слухов много.

Если Карлос хочет выступать за «Мерседес», ему нужно сделать предложение на один год без очевидного будущего. Это нелегко, но это то, что он должен сделать», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Ранее стало известно, по какой схеме Сайнс может заключить контракт с «Мерседесом».

Материалы по теме
Стало известно, по какой схеме Сайнс может заключить контракт с «Мерседесом»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android