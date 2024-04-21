Фредерик Вассёр отреагировал на борьбу Леклера и Сайнса в спринте

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал борьбу пилотов команды Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в спринтерской гонке Гран-при Японии.

Напомним, Сайнс дал Леклеру отпор в борьбе за четвёртое место, на что последний недовольно отреагировал по радио, а после гонки заявил, что испанец «перешёл грань».

«Вероятно, это было слишком резко. Но Карлос только что прошёл через борьбу с Фернандо, где произошёл небольшой контакт. Он повредил машину и перенервничал. Но всё нормально», — приводит слова Вассёра Viaplay.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13,043.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +15,258.

4. Шарль Леклер («Феррари») +17,486.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +20,696.

6. Ландо Норрис («Макларен») +22,088.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +24,713.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +25,696.

9. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +31,951.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +37,398.