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Алонсо повредил машину на круге выезда перед стартом Гран-при Китая

Алонсо повредил машину на круге выезда перед стартом Гран-при Китая
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо повредил свою машину на круге выезда перед стартом основной гонки Гран-при Китая.

Сообщается, что в машину двукратного чемпиона Формулы-1 попал камень и повредил кромку днища. Алонсо доехал до стартовой решетки, где механики «Астон Мартин» оперативно, прямо там пытаются устранить повреждения.

Напомним, Фернандо Алонсо сошел в спринтерской гонке Гран-при Китая и получил штраф за борьбу с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом. Но затем испанец провел отличную квалификацию и должен стартовать в основной гонке с третей позиции.

На данный момент Фернандо Алонсо занимает восьмое место в личном зачете чемпионата.

Гонка пятого этапа сезона-2024 Формулы-1 стартует сегодня на Международном автодроме Шанхая в 10:00 по московскому времени.

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