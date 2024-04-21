Пьер Гасли сбил механика «Альпин» на пит-стопе

Пилот «Альпин» Пьер Гасли сбил своего механика заезжая на пит-стоп во время гонки Гран-при Китая.

Член пит-бригады был сбит с ног. В итоге он не пострадал, но из-за инцидента процесс смены колёс стоил команде и Гасли много времени.

Пит-стоп Пьера Гасли Фото: Кадр из трансляции

Гасли стартовал в сегодняшней гонке Гран-при Китая на Международном автодроме Шанхая с 15-й позиции. На данный момент, на 30-м круге гонки он идёт на 16-м месте.

В личном зачете чемпионата Формулы-1 сезона-2024 28-летний французский гонщик занимает 19-е место, в его активе нет ни одного очка. Гасли опережает под дополнительным показателям лишь пилота «Кик-Заубера» Валттери Боттаса и гонщика «Уильямса» Логана Сарджента.

Команда «Альпин» занимает последнее 10-е место в зачете Кубка конструкторов.