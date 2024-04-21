«Впереди кто-то резко затормозил». Лэнс Стролл – об инциденте с Риккардо

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал своё выступление в гонке на Гран-при Китая, рассказав детали инцидента, в котором он был вовлечён в аварию с участием нескольких пилотов.

«Сегодня мы могли рассчитывать на хороший результат. Шины «софт» хорошо проявили себя на старте гонки, я совершил пару важных обгонов и боролся за очки. Мы хорошо отработали свои пит-стопы в режиме виртуального сефитикара, и я думаю, что мог побороться за девятое место.

Затем, когда на трассе появилась машина безопасности, возникла цепная реакция, все машины впереди внезапно замедлились. У меня не было времени, чтобы среагировать и избежать контакта с Даниэлем [Риккардо]. Это обидно, потому что в итоге я получил штраф, но инцидент произошел из-за того, что кто-то впереди резко затормозил.

После замены переднего антикрыла мы шли последними, на этом наша гонка фактически закончилась. Обидно терять очки, но мы с новыми силами вернёмся в Майами», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».