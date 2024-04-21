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«Поставил, что отстану от «Феррари» на 35 секунд». Норрис — о пари со своим инженером

«Поставил, что отстану от «Феррари» на 35 секунд». Норрис — о пари со своим инженером
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что перед гонкой Гран-при Китая поспорил со своим гоночным инженером Уиллом Джозефом, что финиширует в 35-ти секундах позади обоих пилотов «Феррари». В итоге второе место стало неожиданностью для «Макларена» на трассе, которая считалась для них одной из самых неудобных в календаре Формулы-1.

«Я сделал ставку на то, что сегодня мы сильно отстанем от «Феррари». Я считал, что мы уступим им 35 секунд, и я сильно ошибся. Я рад, что ошибся. Я рад за всю команду, они это заслужили.

Сегодня всё получилось, даже не знаю, почему. Я действительно не ожидал, что гонка окажется такой хорошей. Я чувствовал себя комфортно, мог держать шины в нужном рабочем режиме, что было гораздо проще, чем вчера. Я мог просто атаковать, и машина отлично реагировала на мои действия.

Перед гонкой я заранее готовился пораньше отправиться домой. Я не ожидал оказаться на подиуме, так что это приятный сюрприз», — приводит слова Норриса издание Motorsport.

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