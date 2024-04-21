Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тюнеры показали 900-сильный кабриолет на базе Porsche 911. Таких построят лишь семь штук

Тюнинг-ателье Mansory представило свой новый проект — кабриолет P9LM Evo 900 Cabrio, созданный на базе Porsche 911 Turbo S Coupé Convertible. Автомобиль будет выпущен лимитированной серией в семь экземпляров.

Mansory P9LM Evo 900 Cabrio Фото: Mansory

У P9LM Evo 900 Cabrio полностью переработанный карбоновый кузов с подвижным задним антикрылом, дополнительными воздухозаборниками и переработанным задним диффузором. Эти модификации позволили существенно увеличить прижимную силу автомобиля и улучшить его управляемость.

Mansory P9LM Evo 900 Cabrio Фото: Mansory

Под капотом у P9LM Evo 900 Cabrio форсированный с 650 до 900 лошадиных сил 3,8-литровый турбированный двигатель, который разгоняет кабриолет с места до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость машины составляет 320 км/ч.

Mansory P9LM Evo 900 Cabrio Фото: Mansory

Напомним, что в конце марта в Mansory представили ещё более редкий автомобиль — украшенный золотом Rolls-Royce Cullinan, построенный в единственном экземпляре.