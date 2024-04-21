Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Даниэль Риккардо получил штраф за обгон под сейфти-каром

Даниэль Риккардо получил штраф за обгон под сейфти-каром
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо получил штраф за обгон Нико Хюлькенберга в режиме машины безопасности.

В сообщении стюардов Международной автомобильной федерации говорится: машина №3 (Даниэль Риккардо) обогнала машину №27 (Нико Хюлькенберг) под сейфти-каром.

Выслушав обоих гонщиков, представителей команд и изучив все материалы, стюарды вынесли Риккардо штраф: потеря трёх мест на старте следующей гонки и два штрафных балла. Это первые штрафные баллы на счету австралийца.

Риккардо признал, что совершил обгон, но объяснил это тем, что Хюлькенберг обогнал его перед этим. Но стюарды отметили, что Хюлькенберг имел право совершить обгон (это произошло в момент, когда в Риккардо сзади врезался Лэнс Стролл. – Прим. «Чемпионата»).

Стюарды отметили, что это наказание является эквивалентным 10-секундному штрафу, но так как Риккардо не может его отбыть, ему выписана потеря мест на старте следующей гонки.

Материалы по теме
Риккардо — о Стролле: пошёл этот парень к чёрту! И это я ещё очень обходителен
Материалы по теме
Кто худший гонщик Гран-при Китая Формулы-1?
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Китая Формулы-1?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android