Даниэль Риккардо получил штраф за обгон под сейфти-каром

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо получил штраф за обгон Нико Хюлькенберга в режиме машины безопасности.

В сообщении стюардов Международной автомобильной федерации говорится: машина №3 (Даниэль Риккардо) обогнала машину №27 (Нико Хюлькенберг) под сейфти-каром.

Выслушав обоих гонщиков, представителей команд и изучив все материалы, стюарды вынесли Риккардо штраф: потеря трёх мест на старте следующей гонки и два штрафных балла. Это первые штрафные баллы на счету австралийца.

Риккардо признал, что совершил обгон, но объяснил это тем, что Хюлькенберг обогнал его перед этим. Но стюарды отметили, что Хюлькенберг имел право совершить обгон (это произошло в момент, когда в Риккардо сзади врезался Лэнс Стролл. – Прим. «Чемпионата»).

Стюарды отметили, что это наказание является эквивалентным 10-секундному штрафу, но так как Риккардо не может его отбыть, ему выписана потеря мест на старте следующей гонки.