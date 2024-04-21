Пилот «Ред Булл», лидер чемпионата Формулы-1 сезона-2024 Макс Ферстаппен эмоционально отреагировал на аварию Лэнса Стролла и Даниэля Риккардо на Гран-при Китая.

Реакция Ферстаппена на столкновение Стролла и Риккардо Фото: Кадр из трансляции

После финиша гонки трое призёров прошли в комнату ожидания перед церемонией награждения на призовом подиуме. Там на мониторе транслировались главные моменты гонки, среди них была авария между пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом и гонщиком «РБ» Даниэлем Риккардо в режиме машины безопасности. Судя по эмоциям, трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен был сильно впечатлён увиденным.

Позже Даниэль Риккардо, когда ему сообщили о радипереговорах канадца, нецензурно обругал Стролла. А сам Стролл заявил, что авария произошла потому, что кто-то впереди резко затормозил.