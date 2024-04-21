«Не хотел бы это комментировать». Карлос Сайнс — о действиях Леклера на первом круге

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс отреагировал на действия его напарника Шарля Леклера на первом круге гонки Гран-при Китая, когда обе машины «Феррари» пропустили вперёд Джорджа Расселла и Нико Хюлькенберга в первой связке поворотов трассы в Шанхае.

«Я не хотел бы комментировать это. Но совершенно очевидно, что это стоило нам обоим двух позиций и не принесло никакой пользы.

Учитывая наш сегодняшний темп, мы не могли рассчитывать на что-то лучшее, чем пятое место. У нас был неудачный старт из-за той ситуации в первом и втором поворотах, мы потеряли там две позиции, и с того момента были лишь преследователями.

Нам пришлось очень рано заехать в боксы за «хардом», а затем нам только и оставалось, что катиться на жёстких шинах, без продвижения вперёд.

По крайней мере, мы сохранили пятое место, что, учитывая наш темп в этот уикенд, было нашим максимумом», — приводит слова Сайнса издание Crash.