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В Китае представили спидстер, напоминающий Aston Martin

В Китае представили спидстер, напоминающий Aston Martin
Fang Cheng Bao Super 9
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Компания BYD представила концепт спидстера марки Fang Cheng Bao, входящей в состав концерна. Спорткар получил название Super 9 и внешне напоминает Aston Martin V12 Speedster и McLaren Elva. Предполагается, что с помощью этой модели в BYD намерены конкурировать с европейскими и американскими компаниями, известными своими спортивными автомобилями.

Fang Cheng Bao Super 9

Fang Cheng Bao Super 9

Фото: BYD

Отмечается, что Fang Cheng Bao Super 9 представил глава отдела дизайна BYD Вольфганг Эггер, который ранее работал в Alfa Romeo, Seat, Lancia, Audi и Lamborghini. Автомобиль должен получить монокок из углеродного волокна и электрическую силовую установку.

Ожидается, что в серийное производство автомобиль поступит как Bao 9, а его публичный дебют состоится на Пекинском автосалоне, который начнётся 24 апреля и продлится до 5 мая.

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