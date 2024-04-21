Норрис обновил рекорд по количеству подиумов без побед в Формуле-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис обновил свой рекорд по количеству подиумов без побед в Формуле-1.

На Гран-при Китая британец показал второй результат. Это 15-й раз, когда Норрис попал в тройку призёров на Гран-при Формулы-1. По этому показателю он является рекордсменом за всю историю среди тех, кто не одерживал побед на этапах чемпионата мира. У предыдущего обладателя этого достижения Ника Хайдфельда – 13.

Ландо Норрис на данный момент занимает пятое место в личном зачёте чемпионата. На его счету 58 очков.

Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +13.757.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +18.483.

4. Шарль Леклер («Феррари») +23.127.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +33.545.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +37.670.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +43.414.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +53.896.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +55.139.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +57.644.

11. Эстебан Окон («Альпин») +1:00.165.

12. Александер Албон («Уильямс») +1:02.842.

13. Пьер Гасли («Альпин») +1:07.910.

14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1:10.163.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:12.473.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1:19.607.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:20.298.

18. Даниэль Риккардо («РБ») — сход.

19. Юки Цунода («РБ») — сход.

20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — сход.