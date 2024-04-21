Пиастри — об инциденте со Строллом: все остальные смогли избежать столкновения

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри, также пострадавший из-за столкновения между канадцем Лэнсом Строллом из «Астон Мартин» и Даниэлем Риккардо из «РБ» в гонке Гран-при Китая, высказался об инциденте.

Напомним, Стролл не отреагировал на замедлившегося перед ним Риккардо, сбросившего скорость из-за сейфти-кара, и инициировал столкновение, за что был наказан стюардами ФИА.

«Произошло ли торможение внезапно? Да, но все остальные избежали столкновения. На таком повороте нужно ожидать подобного.

После гонки я осмотрел машину и диффузор. И я практически не сомневаюсь, что инженеры не проектировали его таким (улыбается). Неудивительно, что после этого я сильно потерял в темпе, обидно, сегодня были шансы на хорошие очки», — приводит слова Пиастри издание Motorsport-Total.