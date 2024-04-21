Во время гонки в Шри-Ланке автомобиль въехал в толпу зрителей

Во время гонок Fox Hill Super Cross 2024 в Шри-Ланке гоночный автомобиль вынесло с трассы прямо в толпу зрителей.

Во время гонки в Шри-Ланке автомобиль въехал в толпу зрителей:

На данный момент известно о семи погибших. Общее число пострадавших составляет 20 человек.

Авария произошла в одном из небольших городков на южной части острова. Из-за этой ситуации остальные гонки отменили.