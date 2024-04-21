Во время гонки в Шри-Ланке автомобиль въехал в толпу зрителей
Поделиться
Во время гонок Fox Hill Super Cross 2024 в Шри-Ланке гоночный автомобиль вынесло с трассы прямо в толпу зрителей.
Во время гонки в Шри-Ланке автомобиль въехал в толпу зрителей:
На данный момент известно о семи погибших. Общее число пострадавших составляет 20 человек.
Авария произошла в одном из небольших городков на южной части острова. Из-за этой ситуации остальные гонки отменили.
Комментарии
- 21 апреля 2024
-
22:44
-
22:01
-
21:50
-
20:47
-
19:15
-
19:12
-
18:45
-
18:04
-
17:18
-
16:59
-
16:49
-
16:31
-
16:06
-
15:37
-
15:05
-
14:42
-
14:31
-
14:26
-
14:07
-
14:03
-
13:53
-
13:33
-
13:18
-
13:15
-
13:01
-
12:53
-
12:44
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:23
-
12:14
-
11:46
-
11:34
-
11:01