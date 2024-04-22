Стали известны артисты, которые выступят на GARAGE FEST 2024

В этом году к масштабному фестивалю музыки, скорости и драйва GARAGE FEST Игора Драйв 2024 присоединится популярный российский поп-рэп-дуэт HammAli & Navai.

HammAli & Navai – творческий тандем, который состоит из двух исполнителей: HammAli – Александр Алиев, Navai – Наваи Бакиров. Это один из самых успешных музыкальных дуэтов страны, клипы которого собирают миллионные просмотры на онлайн-сервисах. В 2017-м группа сняла клип на песню «Хочешь, я к тебе приеду», который мгновенно стал популярен у российских слушателей, а в 2018-м выпустила свой дебютный альбом JANAVI. С тех пор композиции музыкантов – лидеры чартов в России и странах СНГ. Услышать известный рэп-дуэт можно будет в воскресенье, 28 июля, на сцене GARAGE FEST Игора Драйв.

Еще один подарок для гостей фестиваля – «Драйв Шоу». Это цирковое шоу и живой вокал. Захватывающий сюжет и уникальные танцевальные номера, где стирается грань между фантазией и реальностью. Это творческий симбиоз гоночного пространства и первого и единственного в России автотеатра, который на протяжении нескольких лет радует гостей «Игора Драйв» яркими постановками. Пятый сезон откроет шоу «Круто ты попал…».

Захватывающее представление развернётся у сцены рядом с Автомузеем. Впервые зритель увидит его не из автомобиля, как это было ранее, а станет его участником, погрузится в процесс на расстоянии вытянутой руки. В воскресенье, 28 июля. «Драйв Шоу» создаст новую театральную реальность, объединяя свет, звук, графику.

Добавит драйва уикенду четвертый этап Classic Touring – международной многоэтапной серии по кольцевым гонкам на классических автомобилях. В ней выступают как именитые, так и начинающие гонщики, но объединяет их одно – любовь к «боевой» классике. Захватывающая борьба поколений не только автомобилей, но и пилотов на отечественных и зарубежных машинах развернётся на главной трассе «Игора Драйв».

Фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв 2024 пройдёт 27 и 28 июля, билеты уже в продаже. В наличие билеты следующих категорий: VIP, комфорт и зона свободного размещения. Организаторы предоставляют специальные условия для юных гостей: дети до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно, от 7 до 13 лет включительно требуется детский билет.

Яркие и незабываемые выходные ждут всех гостей! Билеты и подробная информация о фестивале доступны на официальном сайте.