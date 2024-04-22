Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стали известны артисты, которые выступят на GARAGE FEST 2024

Стали известны артисты, которые выступят на GARAGE FEST 2024
Комментарии

В этом году к масштабному фестивалю музыки, скорости и драйва GARAGE FEST Игора Драйв 2024 присоединится популярный российский поп-рэп-дуэт HammAli & Navai.

HammAli & Navai – творческий тандем, который состоит из двух исполнителей: HammAli – Александр Алиев, Navai – Наваи Бакиров. Это один из самых успешных музыкальных дуэтов страны, клипы которого собирают миллионные просмотры на онлайн-сервисах. В 2017-м группа сняла клип на песню «Хочешь, я к тебе приеду», который мгновенно стал популярен у российских слушателей, а в 2018-м выпустила свой дебютный альбом JANAVI. С тех пор композиции музыкантов – лидеры чартов в России и странах СНГ. Услышать известный рэп-дуэт можно будет в воскресенье, 28 июля, на сцене GARAGE FEST Игора Драйв.

Еще один подарок для гостей фестиваля – «Драйв Шоу». Это цирковое шоу и живой вокал. Захватывающий сюжет и уникальные танцевальные номера, где стирается грань между фантазией и реальностью. Это творческий симбиоз гоночного пространства и первого и единственного в России автотеатра, который на протяжении нескольких лет радует гостей «Игора Драйв» яркими постановками. Пятый сезон откроет шоу «Круто ты попал…».

Захватывающее представление развернётся у сцены рядом с Автомузеем. Впервые зритель увидит его не из автомобиля, как это было ранее, а станет его участником, погрузится в процесс на расстоянии вытянутой руки. В воскресенье, 28 июля. «Драйв Шоу» создаст новую театральную реальность, объединяя свет, звук, графику.

Добавит драйва уикенду четвертый этап Classic Touring – международной многоэтапной серии по кольцевым гонкам на классических автомобилях. В ней выступают как именитые, так и начинающие гонщики, но объединяет их одно – любовь к «боевой» классике. Захватывающая борьба поколений не только автомобилей, но и пилотов на отечественных и зарубежных машинах развернётся на главной трассе «Игора Драйв».

Фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв 2024 пройдёт 27 и 28 июля, билеты уже в продаже. В наличие билеты следующих категорий: VIP, комфорт и зона свободного размещения. Организаторы предоставляют специальные условия для юных гостей: дети до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно, от 7 до 13 лет включительно требуется детский билет.

Яркие и незабываемые выходные ждут всех гостей! Билеты и подробная информация о фестивале доступны на официальном сайте.

Материалы по теме
На автодроме «Игора Драйв» пройдёт фестиваль для поклонников мотоспорта
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android