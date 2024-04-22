Названы две страны Азии, которые могут появиться в календаре Формулы-1

Формула-1 может расширить своё присутствие в Азии. Как информирует издание Racingnews365, руководитель «Королевских гонок» Стефано Доменикали на этой неделе посетит две азиатские страны, чтобы обсудить возможность проведения в них Гран-при. Сообщается, что речь может идти о Таиланде и Южной Корее.

Календарь Формулы-1 2024 года состоит из 24 Гран-при. Три из них проходят на территории Азии: этапы в Японии, Китае и Сингапуре.

Напомним, Гран-при Китая состоялся с 19 по 21 апреля. Его победителем стал нидерландец Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл». Вторым был Ландо Норрис из «Макларена», а топ-3 замкнул ещё один гонщик «Ред Булл» — Серхио Перес.

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