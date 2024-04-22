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Кристиан Хорнер высказался о планах «Ауди» на Карлоса Сайнса

Кристиан Хорнер высказался о планах «Ауди» на Карлоса Сайнса
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал уверенность, что «Ауди» будет всерьёз претендовать на подписание контракта с испанским гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом.

«Было бы глупо не рассмотреть такого квалифицированного пилота. Уверен, «Ауди» это понимает», — приводит слова Хорнера Speedcafe.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Сайнс покинет «Скудерию». Его место займёт британский гонщик из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. В настоящий момент Карлос занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов. В активе испанца 69 очков.

Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:

Ранее Хорнер в шутливой форме ответил на вопрос, почему его мексиканский гонщик Серхио Перес в последнее время стал выступать лучше, чем ранее.

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