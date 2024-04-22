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В MG показали электрогиперкар, созданный в честь машин для установления рекордов скорости

В MG показали электрогиперкар, созданный в честь машин для установления рекордов скорости
MG EXE181
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В преддверии Пекинского автосалона, который пройдёт с 25 апреля по 5 мая, британская марка MG Motor, ныне принадлежащая китайской SAIC Motor, представила концепт гиперкара на электрической тяге — MG EXE181.

MG EXE181

MG EXE181

Фото: MG Motor

Концепт разработан в честь автомобилей для установления рекордов скорости на суше, которые MG Car Company Limited (предшественница нынешней MG Motor) создавала в середине XX века. На одном из таких, называвшемся EX181, в 1957 году легендарный Стирлинг Мосс развил скорость в 395,25 км/ч.

MG EXE181

MG EXE181

Фото: MG Motor

Максимальная скорость MG EXE181 не сообщается, однако, по словам создателей, до 100 км/ч такой гиперкар способен разгоняться за 1,9 секунды. Из этого следует, что мощность силовой установки должна превышать отметку в тысячу лошадиных сил.

MG EXE181

MG EXE181

Фото: MG Motor

Отметим также, что на опубликованных изображениях автомобиля видны тормозные парашюты — это может косвенно указывать, что гиперкар изначально не предназначен для дорог общего пользования.

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