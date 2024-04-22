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Оруджев ответил, нужно ли удалять пилотов, ставших причиной красного флага в квалификации

Оруджев ответил, нужно ли удалять пилотов, ставших причиной красного флага в квалификации
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил, нужно ли отстранять от квалификации пилотов Формулы-1, ставших причиной красного флага.

«Да, конечно. Во всех других сериях, если ты был причиной красного флага, но смог доехать до боксов, твоя квалификация закончена. У меня такое определённо было», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

В настоящий момент после пяти этапов на первой строчке в личном зачёте пилотов со 110 очками располагается трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. У его ближайшего преследователя и напарника мексиканца Серхио Переса 85 очков. Третье место с 76 очками занимает монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

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