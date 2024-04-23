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«Стиль. Голод. Юмор». Феттель описал разных пилотов Формулы-1 одним словом

«Стиль. Голод. Юмор». Феттель описал разных пилотов Формулы-1 одним словом
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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель во время интервью на talkSPORT охарактеризовал нынешних и бывших пилотов Формулы-1 одним словом. Феттелю называли имена различных гонщиков, после чего он лаконично их описывал.

«Льюис Хэмилтон – Goat» (в английском языке goat является аббревиатурой словосочетания greatest of all time — «лучший на все времена». – Прим. «Чемпионата»). Макс Ферстаппен – навык, Джордж Расселл – стиль, Шарль Леклер – талант, Ландо Норрис – весёлый, Фернандо Алонсо – голод, Михаэль Шумахер – герой, Айртон Сенна – легенда, Дженсон Баттон – юмор, Кими Райкконен – сквош или, извините, бадминтон. Себастьян Феттель – я», — сказал Феттель.

Ранее Себастьян назвал гонщика, который выиграет титул после эры Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

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