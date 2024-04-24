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Названа команда-лидер в борьбе за титульное спонсорство с корпорацией Mastercard

Названа команда-лидер в борьбе за титульное спонсорство с корпорацией Mastercard
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Британская команда «Макларен» является лидером в борьбе за спонсорство с транснациональной финансовой корпорацией Mastercard, сообщает издание Sport Business.

Также на сотрудничество с компанией претендуют «Феррари», «Мерседес» и «Астон Мартин». Сообщается, что Гран-при Майами является важным событием, которое может оказать влияние на выбор кандидата.

Отметим, что «Макларен» заинтересован в титульном спонсорстве, что изменит полное название команды, тогда как «Феррари», ранее рассматривавшая подобный вариант, сейчас рассчитывает на сделку более низкого уровня.

В настоящий момент Mastercard имеет соглашения с Лигой чемпионов УЕФА, Главной бейсбольной лигой, Кубком мира по регби и Профессиональной ассоциацией гольфистов.

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