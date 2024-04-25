Женщину, обвинившую Кристиана Хорнера, допросили следователи

Женщина, оказавшаяся в центре скандала с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером, была допрошена следователями. Об этом сообщает The Sun.

Неназванная женщина, которая была отстранена от работы в британской штаб-квартире команды, оспорила независимый отчёт, касающийся её претензий.

По словам источников, новое внутреннее расследование под руководством KC продлится до середины мая.

«В апелляции уже проделана огромная работа. Но её показания, очевидно, составят существенную часть нового расследования. Важно, чтобы всё было правильно.

Не исключено, что Кристиану будут заданы дополнительные вопросы в свете всего того нового, что она может рассказать», — сообщает источник.

Напомним, в начале февраля руководителя австрийской команды обвинили в неподобающем поведении в отношении сотрудницы «Ред Булл». После расследования Хорнер был оправдан, а затем, как сообщалось, по требованию его жены, эта сотрудница была отстранена от исполнения своих обязанностей.