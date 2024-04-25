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Источник: сумма соглашения между «Феррари» и новым спонсором составляет около $ 100 млн

Источник: сумма соглашения между «Феррари» и новым спонсором составляет около $ 100 млн
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Сумма спонсорского соглашения между «Феррари» и компанией HP может составлять около $ 100 млн, сообщает Corriere della Sera. Напомним, вчера, 24 апреля, стало известно, что у команды появился новый титульный спонсор.

Сумма соглашения соответствует условиям сделки между «Ред Булл» и Oracle. Деньги будут выплачиваться по контракту в течение пяти лет.

Ранее говорилось, что условия сделки будут очень выгодны для «Скудерии» и позволят ей гарантировать высокую зарплату британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, который присоединится к ней со следующего сезона Формулы-1.

«Феррари» официально изменила своё полное название на Scuderia Ferrari HP.

В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко. На первой позиции находится гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 195 очков.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»

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