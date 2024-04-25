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«Вас никто не держит». Доменикали ответил на жалобы гонщиков Формулы-1 на расписание

«Вас никто не держит». Доменикали ответил на жалобы гонщиков Формулы-1 на расписание
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Стефано Доменикали, исполнительный директор Формулы-1, жёстко отреагировал на жалобы гонщиков по поводу растущих требований к расписанию.

«Я разговариваю с гонщиками и могу сказать — если вы не хотите участвовать в Формуле-1, никто вас не заставляет. Это вопрос уважения к болельщикам. Они хотят видеть гонки, и это ответственность, которую мы несём перед всеми нашими болельщиками, нашими партнёрами, промоутерами, спонсорами, вещательными компаниями — перед всеми. Нам нужны герои, которым нравится то, что они делают. Но я уверен, что они получают удовольствие», — приводит слова Доменикали Autosprint.

Ранее пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что ему не нравится формат спринтерских гонок и он обеспокоен тем, как длинное расписание сезона Формулы-1 повлияет на членов его команды.

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