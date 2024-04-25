Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» — AMuS

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи покинет австрийскую команду до конца года, об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Издание отмечает, что 65-летний англичанин вскоре объявит о своем уходе из команды, в которой работает с 2006 года. Ньюи недоволен склоками внутри команды, кроме того, он не хочет отвлекаться на проектирование гиперкара «Ред Булл», желая сосредоточиться на машинах Формулы-1.

Пока неизвестно, когда именно Ньюи сможет покинуть «Ред Булл». Его контракт действует до конца 2025 года. Многие команды хотели бы получить этого специалиста, но главным претендентом на него считается «Феррари», которая готова предложить Ньюи зарплату в $ 12-13 миллионов в год. Есть слухи об интересе к Эдриану Ньюи со стороны «Астон Мартин» и «Мерседеса».