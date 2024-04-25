Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко назвал две трассы, где соперники могут быть близки к «Ред Булл»

Марко назвал две трассы, где соперники могут быть близки к «Ред Булл»
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко назвал две трассы в календаре Формулы-1 сезона-2024, на которых соперники могут быть близки к доминирующей австрийской команде.

Гоночные трассы, где соперники могут стать немного ближе к нам, — это Майами и Монако. Соперничество и так плотное, особенно в квалификациях. Я могу предположить, что завоевать поул-позицию на этих трассах будет непросто», — приводит слова Марко издание Speed Week.

На данный момент команда «Ред Булл» занимает первую строчку в зачете Кубка конструкторов сезона-2024 Формулы-1, в их активе 195 очков. Пилот «Ред Булл», трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете чемпионата, он выиграл четыре из пяти гонок этого сезона.

Материалы по теме
Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» — AMuS
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android