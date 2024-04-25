Марко назвал две трассы, где соперники могут быть близки к «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко назвал две трассы в календаре Формулы-1 сезона-2024, на которых соперники могут быть близки к доминирующей австрийской команде.

Гоночные трассы, где соперники могут стать немного ближе к нам, — это Майами и Монако. Соперничество и так плотное, особенно в квалификациях. Я могу предположить, что завоевать поул-позицию на этих трассах будет непросто», — приводит слова Марко издание Speed Week.

На данный момент команда «Ред Булл» занимает первую строчку в зачете Кубка конструкторов сезона-2024 Формулы-1, в их активе 195 очков. Пилот «Ред Булл», трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете чемпионата, он выиграл четыре из пяти гонок этого сезона.