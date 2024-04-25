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Эдди Джордан: Формула-1 совершает серьезную ошибку

Эдди Джордан: Формула-1 совершает серьезную ошибку
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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан заявил, что новый контракт Фернандо Алонсо с «Астон Мартин» является показателем того, что Формула-1 совершает очень серьезную ошибку, делая современные болиды слишком простыми в управлении.

«Фернандо подзадержался в пелотоне, но он способен пилотировать так же быстро, как и все остальные, так что почему бы и нет?

Я не виню его. Я виню нынешние машины. Я никогда не скажу, что машину Формулы-1 легко пилотировать, но сейчас это легче, чем когда-либо.

Сейчас вы не увидите измождённого гонщика, как, например, Найджела Мэнселла, когда он еле вылезал из кокпита. Дэвид [Култхард], ты выступал в то время, когда физическая форма была очень важна.

Я думаю, что если бы 45-летнему Алонсо пришлось выступать на машинах 20-летней давности, то ему бы пришлось уйти на пенсию. Более молодые и энергичные пилоты побеждали бы его

Повторю, это не вина Алонсо, просто Формула-1 совершает очень серьёзную ошибку», — приводит слова Джордана издание Planet F1.

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